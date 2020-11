PSG-Lipsia, Verratti torna tra i convocati dopo otto assenze di fila (Di martedì 24 novembre 2020) Marco Verratti ritrova la convocazione. Assente nelle ultime otto partite per infortunio, il centrocampista della Nazionale italiana è stato inserito nell’elenco dei convocati di Thomas Tuchel per Paris Saint Germain-Lipsia. Gara decisiva nel girone di Champions per i parigini che recuperano anche Ander Herrera. Assente, invece, il centravanti ex Inter Mauro Icardi. ? Le groupe parisien pour la réception de @DieRotenBullen ??#PSGRBL pic.twitter.com/1NT8QoVZwE — Paris Saint-Germain (@PSG inside) November 24, 2020 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Marcoritrova la convocazione. Assente nelle ultimepartite per infortunio, il centrocampista della Nazionale italiana è stato inserito nell’elenco deidi Thomas Tuchel per Paris Saint Germain-. Gara decisiva nel girone di Champions per i parigini che recuperano anche Ander Herrera. Assente, invece, il centravanti ex Inter Mauro Icardi. ? Le groupe parisien pour la réception de @DieRotenBullen ??#PSGRBL pic.twitter.com/1NT8QoVZwE — Paris Saint-Germain (@PSG inside) November 24, 2020 SportFace.

