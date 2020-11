Provenzano | ' La pandemia ha allargato le diseguaglianze e colpito giovani | donne e sud'

(Di martedì 24 novembre 2020) Parole sensate alle quali, si spera, si risponda con una azione serie che sia di rilettura delle dinamiche e non semplicemente della gestione di un sistema che genera. 'Dobbiamo avere ...

ivl24_it : Terremoto del 1980 e Pandemia: Laboratorio Politico incontra il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano -

Ultime Notizie dalla rete : Provenzano pandemia

ivl24

Il ministro alla presentazione del rapporto Svimez 2020: "Necessario affrontare questo passaggio con politiche di sistema, cosi che il sud possa contribuire alla ripresa'' ...La parità tra uomini e donne in Italia non è stata ancora pienamente conseguita e per questo bisogna rafforzarne nella società la cultura. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ch ...