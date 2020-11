Protezione Civile, bando-flop per Campania. Regione: “Cerca 450 medici: 97 rinunce, in servizio 27” (Di martedì 24 novembre 2020) 3 anestesisti, 4 infettivologi, 9 pneumologi, 11 medici d’urgenza, 25 professionisti in attesa di riscontro e ben 97 rinunce: sono questi i numeri che inchiodano ad un esito sostanzialmente negativo il bando della Protezione Civile per il reclutamento di 450 medici da inviare in Campania. La Regione comunica: “Da mesi la Campania ha richiesto l’invio di medici (600), in particolare anestesisti, e infermieri (800). Di seguito si trasmettono i dati riassuntivi degli esiti del bando per 450 medici conclusosi la scorsa settimana”. Totale domande arrivate: 156. La Denuncia. Leggi su ladenuncia (Di martedì 24 novembre 2020) 3 anestesisti, 4 infettivologi, 9 pneumologi, 11d’urgenza, 25 professionisti in attesa di riscontro e ben 97: sono questi i numeri che inchiodano ad un esito sostanzialmente negativo ildellaper il reclutamento di 450da inviare in. Lacomunica: “Da mesi laha richiesto l’invio di(600), in particolare anestesisti, e infermieri (800). Di seguito si trasmettono i dati riassuntivi degli esiti delper 450conclusosi la scorsa settimana”. Totale domande arrivate: 156. La Denuncia.

