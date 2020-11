Pronto anche il vaccino italo-inglese, previste per il 2020 due milioni di dosi (Di martedì 24 novembre 2020) Alla lista dei vaccini anti-Covid si è aggiunto anche quello messo a punto da Oxford-Astra Zeneca in collaborazione con la Irbm di Pomezia. 'Ha un efficacia che arriva, con due diversi dosaggi, al 90%'... Leggi su tg.la7 (Di martedì 24 novembre 2020) Alla lista dei vaccini anti-Covid si è aggiuntoquello messo a punto da Oxford-Astra Zeneca in collaborazione con la Irbm di Pomezia. 'Ha un efficacia che arriva, con due diversi dosaggi, al 90%'...

Ultime Notizie dalla rete : Pronto anche Pronto anche il vaccino italo-inglese, previsti per il 2020 due milioni di dosi TG La7 Covid, bambino di 12 anni in terapia intensiva: salvato al Meyer di Firenze, è la prima volta di un caso così grave

È tornato a casa dopo 14 giorni un bambino di 12 che ha rischiato la vita per le complicanze determinate dall'infezione da coronavirus. Salvato grazie al lavoro di una ...

Gestione pazienti Covid-19, approvato il percorso diagnostico terapeutico assistenziale

Abruzzo - Un documento dettagliato e puntuale, che disciplina la gestione territoriale, ospedaliera e la terapia da somministrare ai pazienti ...

