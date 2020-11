Pronto a partire il Bonus Bancomat, come ottenere il rimborso da 300 euro a dicembre (Di martedì 24 novembre 2020) Il Governo italiano ha finalmente trovato una quadra per elargire il cashback POS, conosciuto anche come Bonus Bancomat dai non addetti ai lavori. A fronte dell’emergenza sanitaria ed economica globale dovuta alla pandemia da Coronavirus, Giuseppe Conte e i suoi sono pronti ad attuare il loro piano per stimolare gli acquisti con carte elettroniche, così come sta avvenendo per il rimborso PC e internet – non senza polemiche – a favore della diffusione della banda ultralarga anche nel Bel Paese. Stando a quanto si legge sulle autorevoli pagine di Repubblica, la partenza per il Bonus Bancomat sarebbe allora alle porte, con l’avvio fissato già per i primi giorni di dicembre 2020. come alcuni di voi ricorderanno, il piano originario era ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Il Governo italiano ha finalmente trovato una quadra per elargire il cashback POS, conosciuto anchedai non addetti ai lavori. A fronte dell’emergenza sanitaria ed economica globale dovuta alla pandemia da Coronavirus, Giuseppe Conte e i suoi sono pronti ad attuare il loro piano per stimolare gli acquisti con carte elettroniche, cosìsta avvenendo per ilPC e internet – non senza polemiche – a favore della diffusione della banda ultralarga anche nel Bel Paese. Stando a quanto si legge sulle autorevoli pagine di Repubblica, la partenza per ilsarebbe allora alle porte, con l’avvio fissato già per i primi giorni di2020.alcuni di voi ricorderanno, il piano originario era ...

Dieci dottori di famiglia gestiranno a testa e da remoto dieci pazienti in isolamento domiciliare con le loro famiglie. Lo Spallanzani: «Consegneremo dei device tecnologici che permettono di misurare ...

Vaccino obbligatorio in vista: un’altra pessima idea del ministro Speranza

Ospite della trasmissione "Che tempo che fa" il ministro Speranza ha parlato dell'imminente campagna di vaccinazione.