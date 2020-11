Previsioni Meteo domani mercoledì 25 novembre | male al SUD (Di martedì 24 novembre 2020) nord: Condizioni di bel tempo su tutte le regioni con sottili velature dal pomeriggio sul settore occidentale. Foschie lungo il corso del po al primo mattino e dalla serata. centro e Sardegna: Cielo molto nuvoloso sulla Sardegna con locali temporanee schiarite. Ampio soleggiamento con isolati annuvolamenti altrove. sud e Sicilia: Nuvolosità diffusa con fenomeni, anche L'articolo Previsioni Meteo domani mercoledì 25 novembre male al SUD proviene da www.Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) nord: Condizioni di bel tempo su tutte le regioni con sottili velature dal pomeriggio sul settore occidentale. Foschie lungo il corso del po al primo mattino e dalla serata. centro e Sardegna: Cielo molto nuvoloso sulla Sardegna con locali temporanee schiarite. Ampio soleggiamento con isolati annuvolamenti altrove. sud e Sicilia: Nuvolosità diffusa con fenomeni, anche L'articolo25al SUD proviene da www.week.com.

Un campo di alta pressione ha di nuovo conquistato l’Italia, a parte una residua instabilità all’estremo Sud. Siamo dinanzi all’ennesimo capovolgimento meteo, dopo l’irruzione fredda del weekend. Nono ...

