Premio Italia Giovane 2020. Ecco i protagonisti della ripartenza (Di martedì 24 novembre 2020) Il Premio Italia Giovane, giunto quest’anno alla settima edizione, è stato come sempre l’occasione per raccontare un’Italia di eccellenze giovanili che si sono contraddistinte malgrado la pandemia e in alcuni casi proprio contro di essa. Il Premio è stato dedicato al concetto di “Smartsociety: competenza, innovazione e coraggio per il rilancio”, molte delle storie pervenute hanno in comune la lotta al Covid, sia dal punto di vista sanitario, della ricerca, sociale e di volontariato a sostegno delle comunità, sia dal punto di vista personale. “Questa iniziativa – ha dichiarato Franco Frattini, presidente Sioi, Società Italiana per l’organizzazione internazionale – è uno stimolo lanciato al Paese e ai decisori politici affinché rendano i giovani davvero ... Leggi su formiche (Di martedì 24 novembre 2020) Il, giunto quest’anno alla settima edizione, è stato come sempre l’occasione per raccontare un’di eccellenze giovanili che si sono contraddistinte malgrado la pandemia e in alcuni casi proprio contro di essa. Ilè stato dedicato al concetto di “Smartsociety: competenza, innovazione e coraggio per il rilancio”, molte delle storie pervenute hanno in comune la lotta al Covid, sia dal punto di vista sanitario,ricerca, sociale e di volontariato a sostegno delle comunità, sia dal punto di vista personale. “Questa iniziativa – ha dichiarato Franco Frattini, presidente Sioi, Societàna per l’organizzazione internazionale – è uno stimolo lanciato al Paese e ai decisori politici affinché rendano i giovani davvero ...

AcquedottoP : RT @FelixIndustria: ?? Premio #IFM2020 #Italia le migliori imprese dei settori #Energia e #Utility: ? @AcquedottoP (Puglia) ? Alma Petroli… - FelixIndustria : ?? Premio #IFM2020 #Italia le migliori imprese dei settori #Energia e #Utility: ? @AcquedottoP (Puglia) ? Alma Petr… - Confagri_Mn : RT @Confagricoltura: La storia di Beatrice: 'Io contadina, insegno ai detenuti l’arte dell’olio'. L’esperienza di Gorgona vince il premio n… - CriHabets : RT @UniLUMSA: Al Forum @Sostenibilità @fortuneitalia (25-26/nov) la consegna del Premio Change the World per #startup italiane. Nel Comitat… - UniLUMSA : Al Forum @Sostenibilità @fortuneitalia (25-26/nov) la consegna del Premio Change the World per #startup italiane. N… -