Prandelli | Fiorentina | la Coppa Italia è l' occasione per ripartire

(Di martedì 24 novembre 2020) FIRENZE - "Domani avremo una importante opportunità per ricominciare e per dimostrare di avere un atteggiamento propositivo e molto battagliero". Lo ha dichiarato l'allenatore dellain ...

Il tecnico viola ha parlato alla vigilia della sfida in programma domani a Udine e valida per il quarto turno di Coppa Italia ...La Fiorentina ha reso noti i convocati di Cesare Prandelli per la sfida di domani. Assenti, come preannunciato, sia Franck Ribery che Giacomo Bonaventura. Restano a Firenze anche Callejon e Lorenzo ...