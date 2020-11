Pozzuoli, negozi cinesi restano aperti durante il lockdown: blitz della Municipale (Di martedì 24 novembre 2020) Sono rimasti aperti nonostante il Dpcm lo vietasse. A Pozzuoli la polizia Municipale ha disposto la chiusura di quattro negozi cinesi per il mancato rispetto del Dpcm. Gli agenti, coordinati dal comandante Silvia Mignone, oltre alla chiusura temporanea hanno elevato una sanzione amministrativa di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 24 novembre 2020) Sono rimastinonostante il Dpcm lo vietasse. Ala poliziaha disposto la chiusura di quattroper il mancato rispetto del Dpcm. Gli agenti, coordinati dal comandante Silvia Mignone, oltre alla chiusura temporanea hanno elevato una sanzione amministrativa di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

