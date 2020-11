Positivo al Covid 19 ma porta benzina ad auto in panne sulla Tangenziale: denunciato (Di martedì 24 novembre 2020) Cronaca di Napoli: la Polizia Stradale ha denunciato un 45enne che pur essendo Positivo al virus ha violato la quarantena per portare una tanica di carburante per l’auto della convivente (priva di patente e rimasta in panne sulla Tangenziale). Ieri sera gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Napoli, in prossimità del Km 7 della Tangenziale di Napoli direzione Pozzuoli, hanno intercettato un’auto con a bordo la sola conducente ferma tra la seconda corsia di marcia e la banchina laterale poiché priva di carburante. I poliziotti hanno accertato che la conducente era priva della patente di guida in quanto mai conseguita, inoltre, la donna ha dichiarato di essere in attesa del proprio compagno che le stava portando il ... Leggi su 2anews (Di martedì 24 novembre 2020) Cronaca di Napoli: la Polizia Stradale haun 45enne che pur essendoal virus ha violato la quarantena perre una tanica di carburante per l’della convivente (priva di patente e rimasta in). Ieri sera gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Napoli, in prossimità del Km 7 delladi Napoli direzione Pozzuoli, hanno intercettato un’con a bordo la sola conducente ferma tra la seconda corsia di marcia e la banchina laterale poiché priva di carburante. I poliziotti hanno accertato che la conducente era priva della patente di guida in quanto mai conseguita, inoltre, la donna ha dichiarato di essere in attesa del proprio compagno che le stavando il ...

fattoquotidiano : Il nipote asintomatico si fa ricoverare insieme a suo zio affetto da sindrome di down e positivo al Covid: “Non pot… - LegaSalvini : STRATTONA MEDICO E INFERMIERE DEL 118, IN FUGA MIGRANTE POSITIVO AL COVID - RobertoBurioni : Ci siamo. La Pfizer ha appena sottoposto formalmente richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino al… - CronacheMc : CORRIDONIA - Agostino Staffolani, 83 anni, si è spento all'ospedale di Pesaro. I funerali domani alle 10,30 nella c… - Telebari : Covid, spento focolaio nella casa di riposo ad Alberobello: un solo anziano ancora positivo - #Bari #Notizie… -

Ultime Notizie dalla rete : Positivo Covid Positivo al Covid in isolamento. Ma chi ritira la spazzatura? AGI - Agenzia Italia “Ospitavano” e accompagnavano stranieri oltre il confine francese o austriaco: sei arresti

Nel corso dell’indagine sono già state denunciate, per gli stessi reati, 67 persone e ne sono state sottoposte 7 a misura cautelare ...

Boom di contagi dopo il weekend di libertà

Il paragone tra i fine settimana di marzo e novembre quando la Versilia fu affollata prima che scattassero le restrizioni ...

Nel corso dell’indagine sono già state denunciate, per gli stessi reati, 67 persone e ne sono state sottoposte 7 a misura cautelare ...Il paragone tra i fine settimana di marzo e novembre quando la Versilia fu affollata prima che scattassero le restrizioni ...