Pomezia, lotta agli sprechi: Croce Rossa e mense scolastiche insieme per il recupero delle eccedenze alimentari (Di martedì 24 novembre 2020) Recuperare le eccedenze alimentari prodotte dalle mense scolastiche e distribuirle agli indigenti senza fissa dimora. È l'iniziativa che la Croce Rossa – Comitato di Pomezia, in collaborazione con il Comune di Pomezia, ha avviato sul territorio per contrastare la povertà e gli sprechi alimentari. Il cibo in eccesso, recuperato nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti, viene successivamente redistribuito a chi ha più bisogno. "Ogni giorno avanza del cibo dalle mense – evidenza l'Assessore Miriam Delvecchio –. Si tratta di cibo spesso intatto e in eccedenza, che a volte neanche arriva sulle tavole. Dobbiamo evitare vada sprecato e distribuirlo a chi ne ha più bisogno."

