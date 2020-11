Pisa-Cittadella | probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 24 novembre 2020) Derby toscano in programma alla nona giornata della Serie B 2020/21. Una partita che vuol dire tanto per entrambe le squadre, per la classifica e non solo.si giocherà sabato 28 novembre alle ore 14.00 presso lo stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani”. Come arrivano le squadre? I padroni di casa sono reduci dalla vittoria ottenuta nell’ultimo turno di Serie B contro la Reggina (1-2 fuori casa). Una vittoria rocambolesca, arrivata negli ultimissimi minuti di gara con le reti di Masucci e Sibilli. Un risultato positivo, che ha permesso aini di agganciare proprio i calabresi al tredicesimo posto e di allontanarsi dalla zona bollente della classifica. Ilè reduce dal pareggio contro l’Empoli. Periodo tutt’altro che positivo per i granata, che non vincono da tre gare (due sconfitte e ...