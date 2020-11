Perché l’articolo 7 del Trattato di Lisbona è inefficace per garantire lo stato di diritto in Polonia e Ungheria (Di martedì 24 novembre 2020) La proposta di introdurre una clausola costituzionale sul rispetto dello stato di diritto fu inserita dal Parlamento europeo nel Progetto di Trattato che istituisce l’Unione europea (“progetto Spinelli”) nel febbraio 1984 e in particolare negli articoli 4 e 44 basandosi sull’idea che la futura Unione avrebbe dovuto dotarsi, entro cinque anni dalla sua nascita, di una propria Carta dei diritti fondamentali e avrebbe dovuto aderire contemporaneamente alla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.Il progetto del Parlamento europeo prevedeva inoltre – contrariamente alla mancanza di simili previsioni nei trattati di Roma del 1957 – che avrebbero potuto aderire all’Unione solo Stati europei democratici. Nel Trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel 1999, aveva introdotto un articolo 7 ... Leggi su linkiesta (Di martedì 24 novembre 2020) La proposta di introdurre una clausola costituzionale sul rispetto dellodifu inserita dal Parlamento europeo nel Progetto diche istituisce l’Unione europea (“progetto Spinelli”) nel febbraio 1984 e in particolare negli articoli 4 e 44 basandosi sull’idea che la futura Unione avrebbe dovuto dotarsi, entro cinque anni dalla sua nascita, di una propria Carta dei diritti fondamentali e avrebbe dovuto aderire contemporaneamente alla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.Il progetto del Parlamento europeo prevedeva inoltre – contrariamente alla mancanza di simili previsioni nei trattati di Roma del 1957 – che avrebbero potuto aderire all’Unione solo Stati europei democratici. Neldi Amsterdam, entrato in vigore nel 1999, aveva introdotto un articolo 7 ...

