Perché la Russia estende l’obbligo delle mascherine fino al 2022 (Di martedì 24 novembre 2020) La Russia decide di estendere l’obbligo di utilizzare le mascherine in pubblico di un anno. Con un decreto firmato dal capo medico sanitario della Federazione Russa, Anna Popova, le restrizioni imposte, come il regime di mascherine sanitarie obbligatorie, il mantenimento della distanza sociale, l’autoisolamento di 14 giorni e una serie di altre misure, sono prorogate InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 24 novembre 2020) Ladecide diredi utilizzare lein pubblico di un anno. Con un decreto firmato dal capo medico sanitario della Federazione Russa, Anna Popova, le restrizioni imposte, come il regime disanitarie obbligatorie, il mantenimento della distanza sociale, l’autoisolamento di 14 giorni e una serie di altre misure, sono prorogate InsideOver.

RadioRadioWeb : 'Vorrei che ci fosse maggior trasparenza da parte del #Governo, perché non siamo né la Russia né la Cina' ???? L'opi… - adornostar : @hereitsbea È diverso secondo me, anche io sono molto avanti in inglese (parlo di c1/c2) ma sono talmente appassion… - Pinosuma1 : @Libero_official Perche bevono più birra ??? Guardate gli altri paesi, che hanno ' aggiustato ' le cifre, vedi Rus… - dumbo54 : RT @IArtsakh: @eurigetto @bordoni_russia Purtroppo arrivano già pessimi segnali dalle chiese a Shushi. Quella città dove il governo dell’#A… - MontinDavide : Il Fatto Quotidiano: Bevono igienizzante per le mani perché alla festa è finito l’alcol: 7 morti, altri due in coma… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Russia Perché è impossibile fidarsi del vaccino russo Il Foglio