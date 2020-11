Perché la Russia estende l’obbligo delle mascherine fino al 2022 (Di martedì 24 novembre 2020) La Russia decide di estendere l’obbligo di utilizzare le mascherine in pubblico di un anno. Con un decreto firmato dal capo medico sanitario della Federazione Russa, Anna Popova, le restrizioni imposte, come il regime di mascherine sanitarie obbligatorie, il mantenimento della distanza sociale, l’autoisolamento di 14 giorni e una serie di altre misure, sono prorogate InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 24 novembre 2020) Ladecide diredi utilizzare lein pubblico di un anno. Con un decreto firmato dal capo medico sanitario della Federazione Russa, Anna Popova, le restrizioni imposte, come il regime disanitarie obbligatorie, il mantenimento della distanza sociale, l’autoisolamento di 14 giorni e una serie di altre misure, sono prorogate InsideOver.

