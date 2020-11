Perché la guerra al virus non si vince coi bollettini (Di martedì 24 novembre 2020) Matteo Carnieletto A partire dallo scorso marzo si è creato il rito del bollettino. Ma così si rischia solo di spaventare la popolazione, senza ottenere alcun vero risultato Le armi, l'acciaio e le malattie. Sono questi i tre fattori che, secondo l'antropologo Jared Diamond, hanno plasmato la storia dell'uomo e che hanno dato il titolo a un fortunato libro pubblicato in Italia da Einaudi. Un esempio? La conquista del Nuovo mondo. Quando gli spagnoli arrivarono in America si portarono dietro non solo i cavalli e le armi da fuoco - sconosciuti alle popolazioni indigene - ma anche una sfilza di malattie, come il vaiolo, la peste, la salmonella, la varicella, la scarlattina e l'influenza. Furono proprio questi morbi a spazzare via il 90% degli autoctoni e a permettere l'avanzata degli spagnoli che, nel giro di pochi decenni, si trovarono a governare un impero senza confini. ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Matteo Carnieletto A partire dallo scorso marzo si è creato il rito del bollettino. Ma così si rischia solo di spaventare la popolazione, senza ottenere alcun vero risultato Le armi, l'acciaio e le malattie. Sono questi i tre fattori che, secondo l'antropologo Jared Diamond, hanno plasmato la storia dell'uomo e che hanno dato il titolo a un fortunato libro pubblicato in Italia da Einaudi. Un esempio? La conquista del Nuovo mondo. Quando gli spagnoli arrivarono in America si portarono dietro non solo i cavalli e le armi da fuoco - sconosciuti alle popolazioni indigene - ma anche una sfilza di malattie, come il vaiolo, la peste, la salmonella, la varicella, la scarlattina e l'influenza. Furono proprio questi morbi a spazzare via il 90% degli autoctoni e a permettere l'avanzata degli spagnoli che, nel giro di pochi decenni, si trovarono a governare un impero senza confini. ...

