Perché all'ultimo l'Iss s'è sfilato dal convegno sulla fiscalità del tabacco (Di martedì 24 novembre 2020) Alessandra Benignetti Un webinar sulla "fiscalità del tabacco" organizzato da Casmef e Luiss affronta il tema dell'aumento della tassazione sulle sigarette elettroniche e gli Htp. Ma il centro ha redatto una serie di analisi in partnership con uno dei giganti del settore. E l'Iss annulla la partecipazione Sempre più italiani preferiscono le sigarette elettroniche e i prodotti a base di tabacco riscaldato alle classiche bionde. Dal 2017 al 2019, infatti, secondo l’ultima edizione del Libro Blu dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la domanda di sigarette tradizionali è calata del 6,80 per cento. Alla base non ci sono soltanto le campagne anti-fumo ma soprattutto l’arrivo sul mercato di questi nuovi prodotti tecnologici accomunati dall’assenza di combustione. Un’alternativa non priva di rischi. ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Alessandra Benignetti Un webinardel" organizzato da Casmef e Luiss affronta il tema dell'aumento della tassazione sulle sigarette elettroniche e gli Htp. Ma il centro ha redatto una serie di analisi in partnership con uno dei giganti del settore. E l'Iss annulla la partecipazione Sempre più italiani preferiscono le sigarette elettroniche e i prodotti a base diriscaldato alle classiche bionde. Dal 2017 al 2019, infatti, secondo l’ultima edizione del Libro Blu dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la domanda di sigarette tradizionali è calata del 6,80 per cento. Alla base non ci sono soltanto le campagne anti-fumo ma soprattutto l’arrivo sul mercato di questi nuovi prodotti tecnologici accomunati dall’assenza di combustione. Un’alternativa non priva di rischi. ...

AnnalisaChirico : Tenere chiusi gli impianti sciistici a Natale è una grave responsabilità che il governo si assume: per albergatori… - reportrai3 : Seconda ondata #Covid19 in Piemonte. Si stanno sottraendo posti letto alla cardiologia, all’oncologia, si riempiono… - chetempochefa : 'Dentro le mura domestiche, è difficile anche denunciare perché molte donne non sanno esattamente se possono andare… - Bart1705 : RT @CescaEllas: Non vedo preoccupazione per quei paesi interi che sei mesi all’anno vivono grazie alla stagione sciistica, no, vedo goduria… - xLaheyvx : @whoiskeisersoze @cobainssoul Questo è un fenomeno che è stato studiato dal professor Philip Zimbardo all'universit… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché all Perché non riusciamo a formare i nostri giovani medici? Continua l’emorragia di finanziamenti e medici specialisti Open