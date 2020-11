Per il Duomo di Milano -80% di visitatori e 23 milioni di perdite (Di martedì 24 novembre 2020) AGI - Ammontano a circa 23 milioni le perdite subite dal bilancio del Duomo di Milano quest'anno a causa del crollo dei visitatori dovuto alla pandemia. La previsione per il 2020 è di non superare i 550mila visitatori circa, con un calo di oltre l'80% delle presenze. A comunicare i numeri è stato Fulvio Pravadelli, direttore generale della Veneranda Fabbrica. In percentuale l'organizzazione che gestisce il perenne cantiere della cattedrale e tutte le iniziative turistiche stima entrate diminuite dell'85% rispetto all'anno precedente, poiché nel 2020 solo "i primi due mesi hanno visto un flusso di turisti in linea con quello degli altri anni". "L'anno che si va a chiudere è stato tremendo", ha commentato il presidente della Veneranda Fabbrica, Fedele Confalonieri, nel suo intervento: ... Leggi su agi (Di martedì 24 novembre 2020) AGI - Ammontano a circa 23lesubite dal bilancio deldiquest'anno a causa del crollo deidovuto alla pandemia. La previsione per il 2020 è di non superare i 550milacirca, con un calo di oltre l'80% delle presenze. A comunicare i numeri è stato Fulvio Pravadelli, direttore generale della Veneranda Fabbrica. In percentuale l'organizzazione che gestisce il perenne cantiere della cattedrale e tutte le iniziative turistiche stima entrate diminuite dell'85% rispetto all'anno precedente, poiché nel 2020 solo "i primi due mesi hanno visto un flusso di turisti in linea con quello degli altri anni". "L'anno che si va a chiudere è stato tremendo", ha commentato il presidente della Veneranda Fabbrica, Fedele Confalonieri, nel suo intervento: ...

