Pensioni di dicembre con la tredicesima in pagamento dal 25 novembre nel rispetto delle norme anti-Covid (Di martedì 24 novembre 2020) Per conoscere gli uffici abilitati alla prenotazione del ticket da remoto e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22. Leggi su lagazzettadelserchio (Di martedì 24 novembre 2020) Per conoscere gli uffici abilitati alla prenotazione del ticket da remoto e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.

TommyMediagold : #PosteItaliane: le #pensioni di #dicembre con la #tredicesima in pagamento dal 25 novembre - giuseppe2101 : Poste Italiane: in Basilicata le Pensioni di dicembre con la tredicesima in pagamento dal 25 novembre nel rispetto… - cronachemezzog : POSTE ITALIANE: IN BASILICATA LE PENSIONI DI DICEMBRE CON LA TREDICESIMA IN PAGAMENTO DAL 25 NOVEMBRE - SIENANEWS : Poste Italiane comunica che in provincia di Siena le pensioni del mese di dicembre, comprensive di treedicesima, ve… - Aostaoggi : Pensioni dicembre e tredicesima, accrediti dal 25 novembre -