Penny Dreadful City of Angels su Sky Atlantic a dicembre, lo sfortunato spin-off che doveva far dimenticare la serie originale

Penny Dreadful City of Angels aveva l'arduo compito di far dimenticare la serie originale, conclusasi dopo tre stagioni. Una missione difficile, così come complicata è stata la sua messa in scena. Lo spin-off non ha infatti raccolto abbastanza consensi da parte del pubblico americano, il quale al contrario aveva amato l'ambientazione vittoriana tra mostri e creature della letteratura gotica. Sarà così anche da noi? Penny Dreadful City of Angels ha finalmente una data italiana. Dopo aver debuttato negli USA, la serie arriverà su Sky Atlantic il 5 dicembre con una programmazione di due episodi a settimana (per un totale di cinque episodi).

