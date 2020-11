«Penny Dreadful: City of Angels» in tv e streaming: uscita, cast, trama, novità (Di martedì 24 novembre 2020) Arriva a dicembre su Sky Penny Dreadful: City of Angels, spin-off della serie cult da cui prende la prima parte del titolo. Creata e prodotta da John Logan, già dietro il successo della serie madre, conclusa dopo tre stagioni, City of Angels ha l'arduo compito di recuperare i fan di Penny Dreadful anche se la storia non ha alcun legame con la precedente, a parte gli elemeti soprannaturali. Come si può intuire dal titolo, lo spin-off Penny Dreadful: City of Angels è ambientato a Los Angeles e non più a Londra, inoltre cambia anche l'ambientazione temporale: dall'epoca vittoriana approdiamo alla fine degli anni Trenta, l'età dell'oro di Hollywood. Al posto dell'inarrivabile Eva Green, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 24 novembre 2020) Arriva a dicembre su Skyof, spin-off della serie cult da cui prende la prima parte del titolo. Creata e prodotta da John Logan, già dietro il successo della serie madre, conclusa dopo tre stagioni,ofha l'arduo compito di recuperare i fan dianche se la storia non ha alcun legame con la precedente, a parte gli elemeti soprannaturali. Come si può intuire dal titolo, lo spin-offofè ambientato a Los Angeles e non più a Londra, inoltre cambia anche l'ambientazione temporale: dall'epoca vittoriana approdiamo alla fine degli anni Trenta, l'età dell'oro di Hollywood. Al posto dell'inarrivabile Eva Green, ...

