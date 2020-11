Pavia, consigliere comunale: “Vecchi morti di Covid? Selezione naturale” (Di martedì 24 novembre 2020) Polverone a Pavia, il post del consigliere comunale Niccolò Fraschini: “Vecchi morti di Covid? Selezione naturale”, poi si scusa. Stanno facendo discutere in queste ore le parole di Niccolò Fraschini, un consigliere comunale di Pavia, eletto in area centrodestra con la civica Pavia Prima, il quale si è lasciato andare a esternazioni di dubbio gusto. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 24 novembre 2020) Polverone a, il post delNiccolò Fraschini:di, poi si scusa. Stanno facendo discutere in queste ore le parole di Niccolò Fraschini, undi, eletto in area centrodestra con la civicaPrima, il quale si è lasciato andare a esternazioni di dubbio gusto. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

