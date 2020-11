Pattinaggio artistico | cancellati i Campionati Mondiali Junior 2021

Leggi su oasport

(Di martedì 24 novembre 2020) Arriva la prima, pesantissima, cancellazione in vista delnel mondo del. Dopo aver eliminato dal calendario il circuito ISUGrand Prix, L’International Skating Union ha annunciato nel pomeriggio di martedì 24 novembre tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale l’annullamento dei, evento che avrebbe dovuto svolgersi ad Harbin, in Cina, dall’1 al 7 marzo. Una notizia pessima per tutti i giovanissimi pattinatori, per questa stagione ufficialmente orfani di rassegne di prima fascia. Alla luce di quanto deciso dalla Federazione, personalità di altissimo profilo come la russa Kamila Valieva, affronteranno l’annata Olimpica al debutto nella massima categoria con più di 12 mesi di assenza ...