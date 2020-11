Parmigiano Reggiano, da falso Parmesan danni da 2 miliardi (Di martedì 24 novembre 2020) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, ha partecipato al Dairy Summit: la filiera lattiero-casearia si è data appuntamento per riflettere sulla comunicazione e le fake news. L'incontro è stata anche l'occasione per discutere di Italian Sounding. “Per quanto riguarda il Parmigiano Reggiano DOP, la maggior parte dei casi di italian sounding consiste nel fenomeno dell'evocazione/imitazione del nome: operatori di tutto il mondo cercano infatti di sfruttare la notorietà e l'ottima reputazione del nostro prodotto richiamandone, con diverse modalità, la denominazione. Sono comuni anche i casi di prodotti trasformati che, in etichetta, segnalano impropriamente la presenza di Parmigiano Reggiano, per trarne un indebito vantaggio” – ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio, ha partecipato al Dairy Summit: la filiera lattiero-casearia si è data appuntamento per riflettere sulla comunicazione e le fake news. L'incontro è stata anche l'occasione per discutere di Italian Sounding. “Per quanto riguarda ilDOP, la maggior parte dei casi di italian sounding consiste nel fenomeno dell'evocazione/imitazione del nome: operatori di tutto il mondo cercano infatti di sfruttare la notorietà e l'ottima reputazione del nostro prodotto richiamandone, con diverse modalità, la denominazione. Sono comuni anche i casi di prodotti trasformati che, in etichetta, segnalano impropriamente la presenza di, per trarne un indebito vantaggio” – ha ...

Tentato per due volte il furto di Parmigiano Reggiano, messi in fuga dai carabinieri

Casina, il tentato colpo è avvenuto al caseificio Migliara di Valestra, i militari hanno sequestrato il furgone usato dai ladri. Una settimana fa il furto di 100 forme a un'altra latteria di via Malpa ...

