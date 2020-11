Parma | Liverani | “Vogliamo ripartire Sento l’appoggio della società | siamo coesi”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 24 novembre 2020) Archiviata la sconfitta contro la Roma, pere il suoè già tempo di voltare pagina. Domani i crociati scenderanno in campo per la sfida di Coppa Italia contro il Cosenza eaccoglie con soddisfazione il nuovo impegno: "Quando si viene dopo una brutta sconfitta come la nostra - spiega il tecnico del- , è sempre un bene tornare velocemente a giocare una partita ufficiale. Ben venga la Coppa Italia persubito, ci giochiamo un passaggio del turno importante e vogliamo fare una gara che ci consenta di raggiungerlo. Faremo una gara giusta."HO SEMPRE SENTITO L'APPOGGIO"caption id="attachment 1054733" align="alignnone" width="3000", getty/captionNonostante diversi risultati altalenanti,non si sente in bilico: "Non ho ...