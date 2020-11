Parco dell’Aspromonte | parte la fase 2 della Carta europea del turismo sostenibile

Leggi su dire

(Di martedì 24 novembre 2020) REGGIO CALABRIA – Con la firma della convenzione operativa tra Federarchi Europarc Italia ed Ente Parco nazionale d’Aspromonte, prende avvio la fase 2 della Carta europea del turismo sostenibile. L’obiettivo è coinvolgere in modo sempre più diretto, operatori, imprese, aziende, associazioni del territorio, nello sviluppo sostenibile e nella gestione del turismo nell’Area protetta. Il Parco nazionale dell’Aspromonte ha conseguito il riconoscimento Cets fase 1 nell’anno 2017 ed è stato l’unico Parco, individuato per il 2020, a beneficiare di un finanziamento del ministero dell’Ambiente per lo sviluppo della nuova fase, in stretta collaborazione con Federparchi. Nella fase 2 la certificazione Cets può essere rilasciata alle strutture turistiche presenti nei Parchi certificati, che possiedono requisiti di base definiti dalla Carta e che si impegnano ad applicare i principi del turismo sostenibile, con la sottoscrizione di un Piano delle Azioni per la propria attività.