Paolo Mengoli inizia a comprendere il suo errore e saluta sua figlia Giulia Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 24 novembre 2020)è stato il papà diper 22 anni e solo poche settimane fa a Storie Italiane ha raccontato il suo tormento scoprendo alla fine che era lo stesso di sua). Per Eleonora Daniele era già una storia da non raccontare più maoggi ha voluto replicare alle parole di, ribadire che si è sentito tradito, che credeva che la ragazza sapesse tutto, che fosse d’accordo con sua madre. Si è sbagliato e soprattutto ha dato un dolore immenso acon il disconoscimento di paternità. Lei non sapeva nemmeno questo, ha scoperto tutto una mattina quando a casa le è arrivata una lettera, il tribunale la informava che il suo cognome non era più, chenon era ...