Paolo Gabriele è morto | l' ex maggiordomo di Ratzinger del caso Vatileaks Aveva 54 anni

(Di martedì 24 novembre 2020) Città del Vaticano ? Si è spento al Gemelli, dove era in cura da tempo,, 54, l'exdi Benedetto XVI, condannato dal Tribunale vaticano nel...

vaticannews_it : #24novembre Si è spento dopo una lunga malattia Paolo Gabriele, l’ex aiutante di camera di Benedetto XVI. Lascia la… - FulviaFrongia : RT @SkyTG24: Roma: è morto Paolo Gabriele, ex maggiordomo del caso Vatileaks - Affaritaliani : Vaticano, è morto Paolo Gabriele: il maggiordomo 'corvo' di Vatileaks - VaticanOutsider : RT @iscaramuzzi: E' morto Paolo Gabriele, il maggiordomo del caso 'Vatileaks' - VaticanOutsider : RT @CecchiniEugenio: Paolo Gabriele, già domestico di San Giovanni Paolo II, poi Aiutante di Camera di Benedetto XVI. Requiescat Anima Sua… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Gabriele

Il primo ministro albanese Edi Rama ha criticato il presidente della repubblica Ilir Meta per aver partecipato alla festa di compleanno del comico Besart Kallaku in violazione delle norme anti Covid 1 ...È morto Paolo Gabriele, "il corvo" dello scandalo Vatileaks. L'ex maggiordomo di papa Benedetto XVI era stato arrestato e condannato dal Tribunale del Vaticano a 18 mesi di carcere per aver passato ...