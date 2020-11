Panchina Virtus Entella | in arrivo l’annuncio di Vivarini

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 24 novembre 2020) Il fallimentare avvio di Bruno Tedino ha portato all’esonero annunciato ieri. E per Tedino continua il trend negativo in carriera: da Palermo a Chiavari, passando per Teramo, soltanto esoneri e un ricordo sbiadito dell’allenatore che a Pordenone sembrava destinato a una cartiera dignitosa. Lasi affida, secondo previsioni, a Vincenzoche ha risolto il contratto con il Bari. Proprio, come ricordato, era il candidato la scorsa estate (probabilmente il preferito rispetto a Tedino), poi la situazione contrattuale fece pendere la bilancia a favore dell’ex Palermo. Ora l’occasione di tornare in Serie B dopo aver bucato la promozione dalla C con il Bari. Indella. Foto: twitter uff ...