Palinsesti e ospiti censurati In Rai comanda sempre la politica I casi Morra e Leosini scatenano le polemiche Botta e risposta tra maggioranza e opposizione

C'è da chiedersi cosa stia accadendo a viale Mazzini dove si è consumato un weekend da incubo per il servizio pubblico radiotelevisivo italiano. In poche ore sono deflagrati due casi, quello del blocco a sorpresa della partecipazione a Titolo V su Rai3 del presidente della commissione Antimafia Nicola Morra e quello dell'intervista cancellata della Franca Leosini allo sfregiatore di Lucia Annibali, che hanno sollevato un fiume di polemiche. Che si tratti di due vicende scottanti e destinate a finire davanti alla Commissione di vigilanza Rai lo si capisce dal fatto che, a distanza di giorni, continuano a generare reazioni indignate in quello che appare come un tutti contro tutti. Il primo episodio è quello che ha coinvolto il senatore grillino Morra e per il quale si parla di una vera e propria ...

