Palazzo Chigi smentisce i dubbi sulla salute di Conte: “Sta bene, negativo al tampone” (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – “In merito alle ipotesi sullo stato di salute del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, circolate successivamente alla sua partecipazione alla trasmissione Otto e Mezzo, si precisa che il Presidente da qualche anno ha una sofferenza alle corde vocali, che si acuisce nel periodo invernale, e che non di rado gli provoca tosse”. Cosi’ fonti di palazzo Chigi. Leggi su dire (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – “In merito alle ipotesi sullo stato di salute del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, circolate successivamente alla sua partecipazione alla trasmissione Otto e Mezzo, si precisa che il Presidente da qualche anno ha una sofferenza alle corde vocali, che si acuisce nel periodo invernale, e che non di rado gli provoca tosse”. Cosi’ fonti di palazzo Chigi.

Una conferma che arriva anche da Palazzo Chigi che attraverso una nota ha precisato che il presidente «da qualche anno ha una sofferenza alle corde vocali, che si acuisce nel periodo invernale, e che ...

Conte e la tosse dalla Gruber, palazzo Chigi: «Il premier è negativo, sofferenza alle corde vocali

Arriva da palazzo Chigi la precisazione che spazza via ogni illazione sulla tosse sospetta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ieri durante la trasmissione condotta da Lilli Gruber su ...

