Palazzo Chigi precisa: 'Conte negativo al tampone, ha solo un problema alle corde vocali' (Di martedì 24 novembre 2020) Qualcuno aveva malignato, altri si erano preoccupati. E adesso il chiarimento: "In merito alle ipotesi sullo stato di salute del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, circolate successivamente ... Leggi su globalist (Di martedì 24 novembre 2020) Qualcuno aveva malignato, altri si erano preoccupati. E adesso il chiarimento: "In meritoipotesi sullo stato di salute del presidente del Consiglio, Giuseppe, circolate successivamente ...

Conte, tampone dopo tosse avuta da Lilli Gruber: rivelato l'esito

