Packaging green, nasce il marchio 'made in vetro' (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Un marchio di garanzia per il Packaging in vetro. 'made in vetro', il nuovo logo lanciato dall'industria europea del vetro, vuole certificare a colpo d'occhio le qualità ed i benefici per la salute e l'ambiente legati alla scelta di prodotti confezionati in vetro. Il marchio, da utilizzare sul Packaging in vetro di alimenti e bevande e anche di farmaci, profumi e cosmetici, è il risultato di uno sforzo collaborativo durato un anno tra industria, designer, clienti e consumatori per creare un simbolo riconoscibile e rappresentativo delle qualità di un contenitore in vetro: sicurezza alimentare, impermeabilità ai liquidi e ai microrganismi, sterilizzabilità, perfetta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Undi garanzia per ilin. 'in', il nuovo logo lanciato dall'industria europea del, vuole certificare a colpo d'occhio le qualità ed i benefici per la salute e l'ambiente legati alla scelta di prodotti confezionati in. Il, da utilizzare sulindi alimenti e bevande e anche di farmaci, profumi e cosmetici, è il risultato di uno sforzo collaborativo durato un anno tra industria, designer, clienti e consumatori per creare un simbolo riconoscibile e rappresentativo delle qualità di un contenitore in: sicurezza alimentare, impermeabilità ai liquidi e ai microrganismi, sterilizzabilità, perfetta ...

EcoCircolareCom : Ripensare i prodotti evitando del tutto packaging monouso. Si può fare? Ce ne parla la nostra Silvia Ricci per la… - AltroFoodRetail : RT @Fe34839005: #Packaging: in #GDO è ancora lontano dalla #sostenibilità, solo il 6% è totalmente #green - ExpertiseOn : RT @Fe34839005: #Packaging: in #GDO è ancora lontano dalla #sostenibilità, solo il 6% è totalmente #green - PaoloPal3 : RT @Fe34839005: #Packaging: in #GDO è ancora lontano dalla #sostenibilità, solo il 6% è totalmente #green - QdSit : Avviato dall'Università degli Studi di Catania un progetto di sviluppo di packaging innovativi biodegradabili otte… -

Ultime Notizie dalla rete : Packaging green Packaging green, nasce il marchio 'made in vetro' Adnkronos Packaging green, nasce il marchio 'made in vetro'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Un marchio di garanzia per il packaging in vetro. 'Made in vetro', il nuovo logo lanciato dall'industria europea del ...

I Burger’Z Zerbinati vincono il premio ecopackaging Award 2020

Il dg Simone Zerbinati: 'Oltre alla bontà, alla genuinità e al servizio del prodotto, l’attenzione al packaging e all’ambiente è fondamentale' ...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Un marchio di garanzia per il packaging in vetro. 'Made in vetro', il nuovo logo lanciato dall'industria europea del ...Il dg Simone Zerbinati: 'Oltre alla bontà, alla genuinità e al servizio del prodotto, l’attenzione al packaging e all’ambiente è fondamentale' ...