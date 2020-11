OverheardCelebs | la pagina IG che raccoglie gli incontri più assurdi con le celebs

Leggi su vanityfair

(Di martedì 24 novembre 2020) Immaginatevi un triste venerdì sera: siete stanchi della settimana appena trascorsa, non avete voglia di far nulla, raggiungete al volo il take away sotto casa per comprare la cena e ne approfittate per portare a spasso il cane. Mentre siete in fila per ricevere il vostro ordine, trovate Harry Styles che si offre di tenervi il cane mentre siete dentro per pagare. No, non è uno dei miei sogni ricorrenti ma è quanto accaduto davvero a una fortuna ragazza di New York, Rory Store, che ha condiviso la sua storia su @OverheardCelebs, l’account Instagram che raccoglie tutti gli incontri più assurdi di persone comuni con le celebs.