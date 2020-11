Ostia Antica | rapina al supermercato | armati di pistola si fanno consegnare l’incasso E’ caccia ai banditi

(Di martedì 24 novembre 2020) Incappucciati, vestiti di scuro e con mascherina hanno fatto irruzione nelConad di via Castel Fasano, a. E’ successo ieri, intorno alle 13, quando duedihanno minacciato prima una cliente dele poi si sono fatti. Sono fuggiti con il bottino di 2.000 euro e hanno fatto perdere le proprie tracce. Sul caso per risalire ai malviventi indagano gli agenti del Commissariato Lido. su Il Corriere della Città.

Rapina al supermercato Conad, in via di Castel Fusano, zona Ostia Antica. L'episodio è avvenuto lunedì 23 novembre. Due banditi, vestiti di scuro e con una mascherina in volto, sono entrati in azione ...