Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, Toti: "saranno recuperati tutti i reparti compreso quello di ginecologia e ostetricia"

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Santa Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, Toti: “saranno recuperati tutti i reparti compreso quello di ginecologia e ostetricia” AlbengaCorsara News Covid, Toti: «Il punto nascita al Santa Corona di Pietra Ligure riaprirà nei prossimi mesi»

Savona - «Auspico che la riapertura del punto nascita dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure possa avvenire già nei prossimi mesi tenendo conto dell'andamento dell'epidemia covid e con la dovuta ...

‘Italia Viva’ su: ospedale Rapallo, gestione covid, tamponi e “croci”

Da Fiorenza Franco, “Italia Viva” – coordinatrice territoriale provinciale di Genova, riceviamo e pubblichiamo. Le misure di contenimento della pandemia in corso messe in at ...

