Oscar 2020, per l’Italia ci sarà Notturno di Gianfranco Rosi: “Dedico la candidatura a Valentina Pedicini” (Di martedì 24 novembre 2020) “Dedico la candidatura a Valentina Pedicini“. Gianfranco Rosi celebra così la sua candidatura agli Oscar 2020 da parte dell’Italia. Il regista ricorda con emozione la recente scomparsa della collega pugliese a 42 anni. Quindi all’Academy per entrare nella shortlist per il miglior film straniero andrà il lavoro che Rosi sulla la vita, durante la guerra in Siria. Tre anni di gestazione e riprese, set tra Siria, Iraq, Kurdistan e Libano, Notturno è stato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. La candidatura è stata decisa dalla commissione di selezione istituita presso l’Anica. Notturno concorrerà per la shortlist che includerà i dieci film internazionali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020)laPedicini“.celebra così la suaaglida parte del. Il regista ricorda con emozione la recente scomparsa della collega pugliese a 42 anni. Quindi all’Academy per entrare nella shortlist per il miglior film straniero andrà il lavoro chesulla la vita, durante la guerra in Siria. Tre anni di gestazione e riprese, set tra Siria, Iraq, Kurdistan e Libano,è stato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Laè stata decisa dalla commissione di selezione istituita presso l’Anica.concorrerà per la shortlist che includerà i dieci film internazionali ...

FerzanOzpetek : Oscar, da 'La dea fortuna' a 'Favolacce': 25 film in corsa per l’Italia - Italia_Notizie : Oscar 2020, per l’Italia ci sarà Notturno di Gianfranco Rosi: “Dedico la candidatura a Valentina Pedicini” - fisco24_info : Oscar:: l'Italia candida il film di Rosi 'Notturno': L'annuncio delle nomination è previsto per il 15 marzo 2021 - augusto_amato : Oscar:: l'Italia candida il film di Rosi 'Notturno' - Cultura & Spettacoli - ANSA - solocine : Italia candida Notturno di Rosi alla selezione per gli Oscar -