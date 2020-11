Orsi | Talamona | Bagnoli e Puppi su Tik Tok contro il cambiamento climatico

(Di martedì 24 novembre 2020) Va in scena anche su Tik Tok l'impegno nella lotta ai cambiamenti climatici . ENGIE ha scelto Tik Tok per comunicare coi giovani per i giovani quanto sia importante essere informati su un argomento ...

Ultime Notizie dalla rete : Orsi Talamona

SportEconomy

“Più per meno CO2”, ovvero dobbiamo agire, tutti insieme, per invertire la rotta, ridurre le CO2, fermare il surriscaldamento globale e migliorare la qualità della vita nelle nostre città. Questo il t ...Va in scena su Tik Tok l’impegno nella lotta ai cambiamenti climatici. Engie ha scelto la piattaforma social di Tik Tok per comunicare quanto sia importante essere informati su un argomento che riguar ...