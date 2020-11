Orientamento al lavoro, al via domani la tre giorni online dell’UniFortunato (Di martedì 24 novembre 2020) Prenderà il via domani, mercoledì 25 novembre, l’edizione 2020 del Career day dell’UniFortunato. Tre giornate, che si svilupperanno in modalità online in aule virtuali dedicate, durante le quali le aziende presenti terranno presentazioni, colloqui di lavoro, profilazione con verifica del curriculum vitae e potranno offrire il necessario supporto per orientare i partecipanti al mondo del lavoro ed alle nuove professioni. La prima giornata del Career day si chiuderà con un importante webinar dedicato a “Donne e lavoro. Empowerment e imprenditorialità femminile” con cui l’UniFortunato vuole ricordare la Giornata internazionale del contrasto alla violenza di genere. “L’UniFortunato è da tempo impegnata in iniziative di placement – afferma il Rettore Giuseppe Acocella – che permettano la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 novembre 2020) Prenderà il via, mercoledì 25 novembre, l’edizione 2020 del Career day. Tre giornate, che si svilupperanno in modalitàin aule virtuali dedicate, durante le quali le aziende presenti terranno presentazioni, colloqui di, profilazione con verifica del curriculum vitae e potranno offrire il necessario supporto per orientare i partecipanti al mondo deled alle nuove professioni. La prima giornata del Career day si chiuderà con un importante webinar dedicato a “Donne e. Empowerment e imprenditorialità femminile” con cui l’UniFortunato vuole ricordare la Giornata internazionale del contrasto alla violenza di genere. “L’UniFortunato è da tempo impegnata in iniziative di placement – afferma il Rettore Giuseppe Acocella – che permettano la ...

