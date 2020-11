Operazione “All in”, altri 15 arresti della finanza tra Palermo, Napoli e Salerno (VIDEO) (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Su delega della locale Procura della Repubblica di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia – Sezione Palermo, coordinata dal Procuratore Aggiunto Salvatore De Luca, i Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo nei confronti di 15 soggetti, di cui: 6 destinatari di custodia cautelare in carcere: Salvatore RUBINO (cl. 61), Vincenzo FIORE (cl. 78), Christian TORTORA (cl. 76), Rosario CHIANELLO (cl. 72), Michelangelo GUARINO (cl. 77) e Giovanni DI NOTO (cl. 74); ? 9 sottoposti agli arresti domiciliari: Salvatore BARRALE (cl. 57), Maurizio DI BELLA (cl. 74), Pasquale SOMMA (cl. 70), Giovanni CASTAGNETTA (cl. 84), ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– Su delegalocale ProcuraRepubblica di– Direzione Distrettuale Antimafia – Sezione, coordinata dal Procuratore Aggiunto Salvatore De Luca, i Finanzieri del Comando Provinciale di, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo nei confronti di 15 soggetti, di cui: 6 destinatari di custodia cautelare in carcere: Salvatore RUBINO (cl. 61), Vincenzo FIORE (cl. 78), Christian TORTORA (cl. 76), Rosario CHIANELLO (cl. 72), Michelangelo GUARINO (cl. 77) e Giovanni DI NOTO (cl. 74); ? 9 sottoposti aglidomiciliari: Salvatore BARRALE (cl. 57), Maurizio DI BELLA (cl. 74), Pasquale SOMMA (cl. 70), Giovanni CASTAGNETTA (cl. 84), ...

