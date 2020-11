**Open fiber: Starace, 'lettera Governo conferma che abbiamo fatto bene'** (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - La lettera inviata dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri e dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli ai vertici di Enel "ci rafforza sul fatto che abbiamo fatto bene a far partire Open fiber. Se non ci fosse stata Open fiber non ci sarebbe stata neanche da parlare di una rete unica. Ci sarebbe già una rete unica che sarebbe quella che avevamo, cioè che non portava fibra da nessuna parte. Il fatto di aver fatto partire Open fiber finalmente ha fatto muovere anche l'Italia nel campo digitale e siamo contenti che questa cosa finalmente porti a una nuova rete unica che non è quella di prima ma a una rete unica aperta di tutti e che non abbia un controllo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Lainviata dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri e dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli ai vertici di Enel "ci rafforza sulchea far partire Open. Se non ci fosse stata Opennon ci sarebbe stata neanche da parlare di una rete unica. Ci sarebbe già una rete unica che sarebbe quella che avevamo, cioè che non portava fibra da nessuna parte. Ildi averpartire Openfinalmente hamuovere anche l'Italia nel campo digitale e siamo contenti che questa cosa finalmente porti a una nuova rete unica che non è quella di prima ma a una rete unica aperta di tutti e che non abbia un controllo ...

