Opel Grandland X - Si rinnova la gamma degli allestimenti

(Di martedì 24 novembre 2020) Laha rivisto ladiper il mercato italiano dellaX, il cui listino spazia da proposte turbo benzina (1.2 da 130 e 1.6 da 180 CV) e diesel (1.5 da 130 CV) per arrivare alle varianti ibride plug-in a trazione anteriore (da 224 CV) o integrale (da 300 CV). L'ingresso. I vari livelli di equipaggiamento della Suv tedesca sono stati rimodulati e alla soglia d'ingresso troviamo ora la Business Edition (da 28.600 euro), che prevede, tra le varie dotazioni, i cerchi di lega da 17'' con design a cinque razze doppie, i fari anteriori a Led, il clima manuale, il volante rivestito di pelle, il cruise control con limitatore di velocità, l'infotainment R.4 IntelliLink con connettività Apple CarPlay e Android Auto e, tra gli aiuti alla guida, l'avviso di abbandono di corsia e il riconoscimento dei ...

La Casa tedesca ha rinnovato le linee di equipaggiamento della sua Suv più grande, proposta con motori a benzina, a gasolio e ibrida plug-in ...