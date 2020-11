Opel Grandland X - Si rinnova la gamma degli allestimenti (Di martedì 24 novembre 2020) La Opel ha rivisto la gamma di allestimenti per il mercato italiano della Grandland X, il cui listino spazia da proposte turbo benzina (1.2 da 130 e 1.6 da 180 CV) e diesel (1.5 da 130 CV) per arrivare alle varianti ibride plug-in a trazione anteriore (da 224 CV) o integrale (da 300 CV). L'ingresso. I vari livelli di equipaggiamento della Suv tedesca sono stati rimodulati e alla soglia d'ingresso troviamo ora la Business Edition (da 28.600 euro), che prevede, tra le varie dotazioni, i cerchi di lega da 17'' con design a cinque razze doppie, i fari anteriori a Led, il clima manuale, il volante rivestito di pelle, il cruise control con limitatore di velocità, l'infotainment R.4 IntelliLink con connettività Apple CarPlay e Android Auto e, tra gli aiuti alla guida, l'avviso di abbandono di corsia e il riconoscimento dei ... Leggi su quattroruote (Di martedì 24 novembre 2020) Laha rivisto ladiper il mercato italiano dellaX, il cui listino spazia da proposte turbo benzina (1.2 da 130 e 1.6 da 180 CV) e diesel (1.5 da 130 CV) per arrivare alle varianti ibride plug-in a trazione anteriore (da 224 CV) o integrale (da 300 CV). L'ingresso. I vari livelli di equipaggiamento della Suv tedesca sono stati rimodulati e alla soglia d'ingresso troviamo ora la Business Edition (da 28.600 euro), che prevede, tra le varie dotazioni, i cerchi di lega da 17'' con design a cinque razze doppie, i fari anteriori a Led, il clima manuale, il volante rivestito di pelle, il cruise control con limitatore di velocità, l'infotainment R.4 IntelliLink con connettività Apple CarPlay e Android Auto e, tra gli aiuti alla guida, l'avviso di abbandono di corsia e il riconoscimento dei ...

