Occhiali che si appannano con la mascherina? Ecco la soluzione dagli Usa (Di martedì 24 novembre 2020) È diventato virale su Twitter il trucco svelato dal neurochirurgo statunitense Daniel Heiferman: un cerotto sulla punta della mascherina può evitare il passaggio dell'aria

