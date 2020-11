Nuovo stadio Milano, il Comune vuole rimandare la pratica a dopo le elezioni (Di martedì 24 novembre 2020) Il Comune di Milano tentenna riguardo alla costruzione del Nuovo stadio e vorrebbe rinviare la decisione a dopo le elezioni in primavera 2021 Torna in auge il discorso sul Nuovo stadio per Inter e Milan dopo le parole pronunciate ieri dal presidente rossonero Paolo Scaroni. In questo momento – scrive Tuttosport –, il progetto per la costruzione del Nuovo impianto, rivisto con le nuove stime economiche che tengono conto della necessità di rifunzionalizzare San Siro, è all’esame dei tecnici comunali. Nei giorni scorsi si è svolta una riunione della commissione urbanistica di Palazzo Marino, nel corso della quale si è parlato anche dello stadio. Il tempo stringe, alcune forze politiche cittadine ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Ilditentenna riguardo alla costruzione dele vorrebbe rinviare la decisione alein primavera 2021 Torna in auge il discorso sulper Inter e Milanle parole pronunciate ieri dal presidente rossonero Paolo Scaroni. In questo momento – scrive Tuttosport –, il progetto per la costruzione delimpianto, rivisto con le nuove stime economiche che tengono conto della necessità di rifunzionalizzare San Siro, è all’esame dei tecnici comunali. Nei giorni scorsi si è svolta una riunione della commissione urbanistica di Palazzo Marino, nel corso della quale si è parlato anche dello. Il tempo stringe, alcune forze politiche cittadine ...

reportrai3 : Il Comune di Milano per il nuovo stadio a San Siro tratta con i club, ma non sa chi sono i proprietari effettivi de… - reportrai3 : L'ing. Riccardo Aceti, professore di Tecnica delle Costruzioni al Politecnico di Milano, con un collega ha realizza… - reportrai3 : Qui Inter e #Milan vorrebbero costruire il nuovo stadio mandando in pensione San Siro, la Scala del calcio, dopo il… - gizzo97 : RT @stevecounz: Unpopular opinion: stadio più bello d’Italia e uno tra i primi 5 al mondo Chi dice il contrario è in malafede. Non sarà ip… - PianetaMilan : .@NuovoStadioMI, @Inter e @acmilan premono. Il @ComuneMI, invece ... - #NuovoStadioMilano #Stadio #NuovoStadio… -