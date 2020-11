Nuovo record a Wall Street, i mercati apprezzano la nomina di Janet Yellen al Tesoro. Milano chiude a + 2% (Di martedì 24 novembre 2020) Vola sopra i 30mila punti, strappando un Nuovo record storico, il Dow Jones, l’indice di Wall Street che raggruppa le più importanti e rappresentative aziende statunitensi. Dal giorno delle elezioni presidenziali, lo scorso 3 novembre, il listino ha guadagnato circa il 9%. L’ultimo sprint è dovuto al rasserenarsi del clima politico negli Usa con l’amministrazione Trump disponibile a procedere con una transizione dei poteri non conflittuale. Sono inoltre piaciute le nomine annunciate dal neo presidente Joe Biden e, in particolare, l’arrivo dell’ex numero uno della Federal Reserve Janet Yellen alla guida del Tesoro Usa. In rialzo anche gli altri due grandi listini statunitensi ossia l’S&P 500 e il Nasdaq. L’euro si rafforza sul dollaro e si scambia a 1,187. Ieri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Vola sopra i 30mila punti, strappando unstorico, il Dow Jones, l’indice diche raggruppa le più importanti e rappresentative aziende statunitensi. Dal giorno delle elezioni presidenziali, lo scorso 3 novembre, il listino ha guadagnato circa il 9%. L’ultimo sprint è dovuto al rasserenarsi del clima politico negli Usa con l’amministrazione Trump disponibile a procedere con una transizione dei poteri non conflittuale. Sono inoltre piaciute le nomine annunciate dal neo presidente Joe Biden e, in particolare, l’arrivo dell’ex numero uno della Federal Reservealla guida delUsa. In rialzo anche gli altri due grandi listini statunitensi ossia l’S&P 500 e il Nasdaq. L’euro si rafforza sul dollaro e si scambia a 1,187. Ieri ...

chetempochefa : Nuovo record per #CTCF con 3,3milioni di telespettatori e quasi il 12% di share, picco di 4,2milioni e 15.5%?? Gran… - Giada18725883 : Mi sento fiera quando pubblicano un nuovo album, quando fanno una bella esibizione, quando cantano live quando sono… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Nuovo record a Wall Street, i mercati apprezzano la nomina di Janet Yellen al Tesoro. Milano chiude a + 2% https://t.c… - lyricistlwt : RT @fleablck: Mi spiace per gli altri nominati contro di lei ma folklore piscia sulla testa di tutti iniziamo a manifestare di nuovo in vis… - fattoquotidiano : Nuovo record a Wall Street, i mercati apprezzano la nomina di Janet Yellen al Tesoro. Milano chiude a + 2% -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo record Nuovo record di morti: 853, ma sono in frenata i contagi ilGiornale.it Spagna, oggi 527 morti

MADRID — Registrati in Spagna 537 nuovi decessi a causa del coronavirus, il dato più alto dall’inizio della seconda ondata. Il precedente triste record, 435 morti, era stato toccato una settimana fa.

Record di casi in Turchia

ANKARA - Record di casi e vittime di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Turchia, dove i nuovi malati registrati sono stati 7381 e i morti 161, per un totale di 460.916 contagi e 12.672 decessi confermati ...

MADRID — Registrati in Spagna 537 nuovi decessi a causa del coronavirus, il dato più alto dall’inizio della seconda ondata. Il precedente triste record, 435 morti, era stato toccato una settimana fa.ANKARA - Record di casi e vittime di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Turchia, dove i nuovi malati registrati sono stati 7381 e i morti 161, per un totale di 460.916 contagi e 12.672 decessi confermati ...