Nuovo Dpcm Natale, per dicembre il governo punta a far diventare tutte le Regioni zona gialla (Di martedì 24 novembre 2020) Il prossimo 3 dicembre scadrà il decreto in vigore, e il governo dovrà presentare il cosiddetto Nuovo Dpcm di Natale. Da quanto emerso fino a questo momento, dovrebbero essere norme nazionali in grado di permettere ai cittadini di trascorrere le festività in compagnia dei parenti, lontani però dai cenoni con gli amici o da come sono normalmente abituati a festeggiare. "Consentire tutte le occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile", ha infatti dichiarato il Presidente Conte ieri da Lilli Gruber a Otto e Mezzo, su La7. Qualcosa, però, probabilmente verrà concesso. Secondo il Premier, infatti, per dicembre si prevede di portare tutte le Regioni in zona gialla o, al massimo, ...

