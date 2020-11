Nuovo Dpcm di Natale, verso regole Ue per le piste da sci. Dubbi sui viaggi tra regioni (anche gialle): lo spiraglio per i ricongiungimenti famigliari (Di martedì 24 novembre 2020) codivlink A portare un po’ di chiarezza su come saranno regolate le vacanze di Natale e di fine anno saranno le linee guida europee che da Bruxelles dovrebbero arrivare il 2 dicembre. Si lavora a regole condivise, scrive il Messaggero, innanzitutto sugli spostamenti tra i Paesi membri in base al proprio livello di rischio, per arrivare agli impianti da sci, Nuovo fronte di tensione per il governo italiano con i governatori delle regioni pressato dal grido d’allarme dei gestori delle piste. Il premier Giuseppe Conte ha anticipato la strategia ieri sera a Otto e mezzo su La7, confermando che è in corso un confronto «con Merkel e Macron per un protocollo europeo». L’obiettivo è evitare innanzitutto la leggerezza di Ferragosto, quando la gestione delle vacanze è stata lasciata un po’ alla sensibilità ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) codivlink A portare un po’ di chiarezza su come saranno regolate le vacanze die di fine anno saranno le linee guida europee che da Bruxelles dovrebbero arrivare il 2 dicembre. Si lavora acondivise, scrive il Messaggero, innanzitutto sugli spostamenti tra i Paesi membri in base al proprio livello di rischio, per arrivare agli impianti da sci,fronte di tensione per il governo italiano con i governatori dellepressato dal grido d’allarme dei gestori delle. Il premier Giuseppe Conte ha anticipato la strategia ieri sera a Otto e mezzo su La7, confermando che è in corso un confronto «con Merkel e Macron per un protocollo europeo». L’obiettivo è evitare innanzitutto la leggerezza di Ferragosto, quando la gestione delle vacanze è stata lasciata un po’ alla sensibilità ...

mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - DenteEleonora : RT @BarillariDav: Siete pronti per un nuovo dpcm ? Decideranno loro chi potrai incontrare a Natale, quanti amici o parenti potrai invitare… - Paul8725484752 : RT @mattino5: In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo ancora in un… - TheItalianTimes : Il Premier #Conte è stato chiaro: 'Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla #neve.' Annunciate misure '… -