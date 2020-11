Nuovo decreto ristori, rinviate le tasse per chi è in rosso (Di martedì 24 novembre 2020) Nuovo decreto ristori – Con il quarto decreto ristori è in arrivo un rinvio generalizzato delle scadenze fiscali per tutti i settori in perdita. «Stiamo pensando di estendere questa misura non solo ai settori oggetto delle misure restrittive» e non soltanto i codici Ateco, ha spiegato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Come riporta MF-Milano Finanza, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 24 novembre 2020)– Con il quartoè in arrivo un rinvio generalizzato delle scadenze fiscali per tutti i settori in perdita. «Stiamo pensando di estendere questa misura non solo ai settori oggetto delle misure restrittive» e non soltanto i codici Ateco, ha spiegato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Come riporta MF-Milano Finanza, L'articolo

aylaf__ : RT @CalcioFinanza: Tasse rinviate per chi è in rosso: il nuovo Decreto #Ristori - CalcioFinanza : Tasse rinviate per chi è in rosso: il nuovo Decreto #Ristori - FondazioneStudi : Tutte le novità del calendario ?? parlamentare nel nuovo ?? appuntamento insieme ?? a @GiorgioCappiel1 analista di… - morini_riccardo : RT @aboubakar_soum: L’indifferenza e l’assuefazione sono muri attorno ai nostri cuori che ci rendono impassibili dinanzi alle vite inghiot… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Nuovo decreto ristori, tasse rinviate per chi è in rosso: Nuovo decreto ristori – Con il quarto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto Dpcm di Natale, cosa riaprirà col nuovo decreto: bar, negozi e spostamenti tra regioni Il Riformista Un Piano Marshall per il 5G: così l’Italia potrà fare il salto nell’era digitale

Il webinar Anci-Inwit "Futuro in Comune" ha acceso i riflettori sulla necessità di azioni e piani condivisi fra Governo, PA locali, imprese e mondo della formazione. Determinante spingere gli investim ...

Covid e chiusure, il ministro firma una nuova ordinanza

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla Provincia autonoma di Bolzano e alle Regioni Basilicata, Liguria e U ...

Il webinar Anci-Inwit "Futuro in Comune" ha acceso i riflettori sulla necessità di azioni e piani condivisi fra Governo, PA locali, imprese e mondo della formazione. Determinante spingere gli investim ...Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla Provincia autonoma di Bolzano e alle Regioni Basilicata, Liguria e U ...