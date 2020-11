Nuovo commissario alla sanità della Calabria: scelto Narciso Mostarda (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo le rinunce, da Cotticelli a Gaudio, passando per Zuccatelli, il premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza sono orientati a chiudere l’accordo sul nome del medico laziale che dirige la Asl Roma 6 Leggi su corriere (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo le rinunce, da Cotticelli a Gaudio, passando per Zuccatelli, il premier Giuseppe Conte e il ministroSalute Roberto Speranza sono orientati a chiudere l’accordo sul nome del medico laziale che dirige la Asl Roma 6

